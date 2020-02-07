سفير تركيا بطرابلس: ندعم المساعي الدبلوماسية لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

أوضح السفير التركي في ​طرابلس​ سرهات أكسين، أنّ "​تركيا​ تميّز بين من يعتدي ومن يستخدم حقّ الدفاع عن النفس في ​ليبيا​"، مشدّدًا على أنّ "​أنقرة​ تدعم المساعي الدبلوماسيّة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا".

ولفت في كلمة له لدى استقباله قادة رأي ووجهاء مناطق ليبيّة عدّة، إلى أنّ "تركيا وليبيا ترتبطان بروابط تاريخيّة عميقة"، مؤكّدًا أنّ "تركيا ستواصل تقديم الدعم لحكومة الوفاق الليبية الشرعية"، مشيرًا إلى أنّ "قائد "الجيش الوطني الليبي" اللواء المتقاعد ​خليفة حفتر​ لا يميل للحوار من خلال تهرّبه من مؤتمرَي ​موسكو​ و​برلين​".