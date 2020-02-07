الجعفري : قصف حلب من قبل الإرهابيين لم يدفع مجلس الأمن للانعقاد كما يفعل لقصفنا الإرهابيين في إدلب

استغرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة ​مجلس الأمن​ "دعوة المجلس لجلسة طارئة حول إدلب فيما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سوريا"، معتبرا أن "قصف حلب من قبل الإرهابيين لم يدفع مجلس الأمن للانعقاد كما يفعل لقصفنا الإرهابيين في إدلب".

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