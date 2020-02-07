المرصد السوري: مقتل 17 مدنيا نتيجة القصف السوري والروسي على شمال غرب سوريا

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "عدد الضحايا المدنيّين في مدينة إدلب ارتفع إلى 10، بينهم طفلين اثنين على الأقل، جرّاء قصف الطائرات الحربية الروسية حي "الشيخ تلث".

وأوضح أنّ "بذلك، يرتفع عدد الخسائر البشريّة في صفوف المدنيّين إلى 17 خلال اليوم، وهم: 4 بينهم سيّدة جرّاء قصف برّي من قبل قوات ​النظام السوري​ على بلدة أورم الكبرى غرب حلب، مواطنة جرّاء قصف جوّي روسي على حيان شمال حلب، طفل جرّاء غارات جويّة نفّذتها طائرات النظام الحربية على تفتناز شرق إدلب، مواطن نتيجة قصف مدفعي من قوات النظام على مدينة إدلب، و10 مواطنين بينهم طفلين اثنين على الأقل جراء قصف الطائرات الحربيّة الروسيّة مدينة إدلب".