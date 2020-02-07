مبعوث أميركا لشؤون فنزويلا: أي عمل يستهدف غوايدو سيعكس سلبا على النظام الإشتراكي بكراكاس

حذّر المبعوث الأميركي لشؤون ​فنزويلا​ إليوت أبرامز، النظام الإشتراكي في فنزويلا من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ من العودة إلى بلاده، بعد انتهاء زيارة قام بها إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​.

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا نأمل أن يأخذ النظام بالحسبان، خاصّةً بعد هذه الرحلة، بأنّ الدعم لغوايدو قويّ وبأنّ أيّ عمل يستهدفه سيأتي بنتائج عكسيّة على النظام"، مركّزًا على "أنّنا قلقون بهذا الشأن ونأمل أن يعود سالمًا".

وعن طبيعة الرد الأميركي على أيّ مسّ بغوايدو، شدّد أبرامز على "أنّنا على أهبة الاستعداد".