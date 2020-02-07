بيرس: السلطات السورية ضربت عرض الحائط اتفاق وقف النار

اعتبرت مندوبة ​بريطانيا​ الدائمة لدى ​​الأمم المتحدة​​ كارين بيرس أن "​السلطات السورية​ ضربت عرض الحائط اتفاق وقف النار"، ناقلة "طلب لندن بوقف نار مستدام في ​سوريا​". وطالبت بيرس، في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول إدلب، مندوب سوريا ​بشار الجعفري​ بالإجابة عن سبب عدم التزام حكومته بوقف النار، معتبرة أن "العملية الهجومية في إدلب تقوض من جهودنا من أجل معالجة الكوارث الإنسانية".

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