لوكوك حذر من خطر انتشار كورونا الذي قد يصل إلى مناطق الاقتتال في سوريا

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك "أننا رأينا تصعيدا كبيرا في الأسبوع الأخير في سوريا، والقصف طال الأحياء الشرقية لحلب، وأكثر من 40% من القصف طال مناطق خارج سيطرة القوات الحكومية".
ولفت لكوك، في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول إدلب، الى أن "المناطق التي يفر إليها المدنيون باتت مكتظة وغير قادرة لاستيعاب المزيد، والكثير من المدنيين الفارين يتخذون من الأراضي الزراعية ملجأ"، مشيرا الى أن "البنى التحتية المدنية تعرضت للقصف و53 منشآة طبية توقفت و3 منشآت طبية تعرضت للقصف بريف إدلب".
وذكر لكوك أن "مئات آلاف السوريين عالقون من مناطق الاقتتال"، محذرا من "خطر انتشار الأمراض وخاصة كورونا الذي قد يصل إلى مناطق الاقتتال ، منبها من أن "المدنيين هم الأكثر تعرضا للضرر خلال سنوات الأزمة السورية".
وطلب لوكوك "الوصول لكافة الأطراف المتضررة في سوريا، مشددا على "أننا نحتاج لحوار حقيقي بين الأفرقاء للتوصل لحل مستدام وفقا للقرار 2254".
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