أعلن رئيس أمن المعلومات في شركة "أرامكو" السعودية، خالد الحربي، أن "الشركة نجحت في التصدي لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة، وبشكل دوري منذ الربع الأخير من عام 2019".
ولفت الحربي، في تصريح لوكالة "رويترز"، الى أنه "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى"، موضحا بأن "نمط الهجمات دوري، وحجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر".
ولم يكشف المسؤول بالشركة مزيدا من التفاصيل عمن يقف وراء تلك الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" السعودية: نجحنا في التصدي لهجمات إلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.