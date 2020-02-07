"أرامكو" السعودية: نجحنا في التصدي لهجمات إلكترونية

أعلن رئيس أمن المعلومات في شركة "​أرامكو​" ​السعودية​، خالد الحربي، أن "الشركة نجحت في التصدي لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة، وبشكل دوري منذ الربع الأخير من عام 2019".

ولفت الحربي، في تصريح لوكالة "​رويترز​"، الى أنه "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى"، موضحا بأن "نمط الهجمات دوري، وحجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر".

ولم يكشف المسؤول بالشركة مزيدا من التفاصيل عمن يقف وراء تلك الهجمات.