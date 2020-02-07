ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين الى 630

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بكين: ارتفعت حصيلة الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 630، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الوباء، وجود 69 حالة وفاة جديدة.

كما قالت لجنة الصحّة في المقاطعة، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى أكثر من 30 ألفاً.