شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. "شكاوى البرلمان" تبحث مقترحين بإنشاء ميناء صيد ومدينة أسماك ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب بورسعيد، بشأن إقامة مدينة للاستزراع السمكي، بمنطقة المثلث بجنوب بورسعيد، الواقعة على بحيرة المنزلة، بعد تطوير وتخصيص مساحة 30 ألف فدان للاستزراع السمكي في تلك المنطقة.

كما تناقش اللجنة في ذات الاجتماع، اقتراحًا برغبة آخر مقدم من سليمان وهدان، موجه إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن إنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين في كل من محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط.

ومن المقرر، أن يحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة، ومحافظة بورسعيد، للرد على الاقتراحين برغبة وإمكانية تنفيذهما.

Advertisements

وأوضح وكيل مجلس النواب، في الاقتراحين برغبة، أنه حال مد منطقة المثلث بمراكز بحوث وتم توفير الأعلاف، ونوعيات جيدة من الزريعة، وتم إمداد المرافق لتحويل الكهرباء، ستزود تلك المنطقة إنتاج الأسماك لنسبة تزيد عن 35% من الإنتاج الحالي، فضلاً عن عمل ترخيص للأحواض.

وشدد وهدان، على ضرورة دخول بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل هذه المشروعات الصغيرة بقروض 7%، وهو ما سيوفر عوائد ضخمة، وكذلك توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى أن بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية، وأنه نظرًا لما تشهده بحيرة المنزلة الآن من التطوير ورفع كفاءة البحيرة للاستفادة منها في تنمية الثروة السمكية وزيادة الناتج القومي الكلى والعمل على سد الفجوة من البروتين، فإن الأمر يحتاج إلى ميناء للصيد على تلك البحيرة حتى يتسنى للصيادين ممارسة مهام الصيد فى ظروف مناسبة ورفع كفاءة عملية الصيد وحتى يكون هناك رقابة من الدولة على عملية الصيد وتنمية بحيرة المنزلة.