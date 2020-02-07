شغب وإحالة للمفتي.. تفاصيل جلسة الحكم على مدرس قتل زوجته وأطفاله في الفيوم -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أسدلت محكمة الجنايات أمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" مساء اليوم الخميس، الستار على الجلسة الأخيرة في محاكمة خالد فرجاني المتهم بقتل زوجته وأبناءه الأربعة، داخل شقته في منطقة المسلة في شهر يوليو 2019، بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي.

وشهدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، حسن إسماعيل ومحمد ثروت، بحضور فريد شوقي، وكيل أول نيابة بندر الفيوم، وأمانة سر محمد عبد الطيف البرعي، مجموعة من الأحداث قبل النطق بالحكم.

وخلال وقائع الجلسة قررت هيئة المحكمة، حضر المتهم، إلى مكان المحاكمة، وأمرت هيئة المحكمة بإخراج المتهم من القفص، واستمعت لأقواله داخل القاعة، والتي نفى خلالها، تهمة القتل عن نفسه، وألصقها بـ"آخرين" لم يستطع ذكرهم.

وتابع المتهم أنه لم يكن بوعيه يوم ارتكاب الواقعة، وأنه يريد حق أولاده وزوجته، قائلًا "عايز حق مراتي وولادي"، ورد عليه رئيس المحكمة بأنه "سيمنحه الحق في اتهام من يريد في محضر جديد أمام النيابة العامة.

Advertisements

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة، بسبب انفعال المتهم، وعدم انصياعه لتعليمات هيئة المحكمة وحدوث حالة شغب، ما دفع المحكمة لرفع الجلسة.

وعقب ذلك أصدرت هيئة المحكمة قرراها، مساء اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الأخير من شهر أبريل للنطق بالحكم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى يوم 14 يوليو من العام الماضي، إخطارًا من المقدم إسلام لطيف نائب مأمور قسم الفيوم أول، بمقتل "كريمة. م" 35 سنة ربة منزل، وأطفالها "أنس 13 سنة، آية 8 سنوات، منة 4 سنوات".

ووجهت النيابة العامة بالفيوم للمتهم تهمًا بقتل زوجته وأبناءه الأربعة، باستخدام "سلاح أبيض" أثناء استغراقهم في النوم، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم الخميس.