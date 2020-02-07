بالصور- نائب محافظ المنيا يتابع تسكين المتضررين من انهار منزل في وسط المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، أعمال تسكين إحدى الأسر من الأولى بالرعاية، والتي انهار منزلها يوم الأحد الماضي، بحارة الشوربجي بحي وسط مدينة المنيا.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسرة المتضررة من انهيار منزلها.

وجرى تسكين الأسرة، داخل إحدى الوحدات السكنية للأولى بالرعاية في "بني أحمد"، ووجّه إدارة المركبات بالمحافظة بتوفير سيارات لنقل الأثاث المنزلي إلى الوحدة السكنية الجديدة، كما وجّه بتوفير سيارة إسعاف لنقل الزوج إلى المسكن الجديد؛ وذلك لكبر سنه وعدم قدرته على الحركة.

واطمأن نائب المحافظ على كافة الأعمال الخاصة بنقل الأسرة وجميع متعلقاتها إلى المسكن الجديد، مؤكدًا أن توفير حياة كريمة لكافة المواطنين يأتي في مقدمة توجهات القيادة السياسية بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير سبل العيش الكريم.