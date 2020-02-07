أحالته للمفتي.. "جنايات الفيوم" تسدل الستار على واقعة قتل مدرس لزوجته وأطفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قررت محكمة الجنايات أمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" مساء اليوم الخميس، إحالة أوراق خالد فرجاني المتهم بقتل زوجته وأبناءه الأربعة داخل شقته في منطقة المسلة في شهر يوليو 2019، لفضيلة المفتي.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، حسن إسماعيل ومحمد ثروت، بحضور فريد شوقي، وكيل أول نيابة بندر الفيوم، وأمانة سر محمد عبد الطيف البرعي، جلسة اليوم الأخير من شهر أبريل للنطق بالحكم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى يوم 14 يوليو من العام الماضي، إخطارًا من المقدم إسلام لطيف نائب مأمور قسم الفيوم أول، بمقتل "كريمة. م" 35 سنة ربة منزل، وأطفالها "أنس 13 سنة، آية 8 سنوات، منة 4 سنوات".

ووجهت النيابة العامة بالفيوم للمتهم تهمًا بقتل زوجته وأبناءه الأربعة، باستخدام "سلاح أبيض" أثناء استغراقهم في النوم، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم الخميس.