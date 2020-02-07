عن واقعة "الطبنجة".. اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: "تصرف شاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وصف اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية برئاسة محمد التركي، واقعة اعتداء طالب بكلية التجارة على أحد أعضاء هيئة التدريس بمكتبه بـ"طبنجة" وإصابته، بـ"التصرف الشاذ والإجرامي والمرفوض من المجتمع الطلابي الجامعي" و"نتبرأ منه تماماً وندينه بشدة".

وقال الاتحاد في بيان له إن "اتحاد الطلاب بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة قام بالتواصل مع إدارة كلية التجارة والجامعة للاطمئنان على عضو هيئة التدريس وحقيقة الواقعة".

وأضاف الاتحاد: "نقدم هذا البيان لكي يعلم طلاب جامعتنا أننا كاتحاد للطلاب نقف بجانب كل طالب صاحب مظلمة وكل طالب له حق وضد أي طالب يخرج عن القيم والأخلاق الجامعية، ومهما حدث يجب أن نعلم أن الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الأب فضلاً عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام والتقدير".

ووجّه الاتحاد الشكر للجهات الأمنية لما بذلته من جهد للتوصل للجاني والحفاظ على أمن وأمان الجامعة والوطن، مؤكدا أن المجتمع الطلابي بجامعة الإسكندرية والجامعات المصرية بخير ولا يأخذ منه مثل هذا السلوك الشاذ من أحد طلابها".

كان الطالب "محمد. م. أ" بالفرقة الثانية بكلية التجارة اعتدى، اليوم الخميس، بالضرب بـ"طبنجة" على الدكتور محمود رجب، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول بالكلية ذاتها ما أدى لإصابته بجروح، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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