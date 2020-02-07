قرقاش: التهرب من «اتفاق الرياض» يضعف مواجهة الانقلاب الحوثي

أبوظبي (الاتحاد) انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، محاولات التهرب من تطبيق اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني، وتعمد البعض الزج باسم الإمارات كشماعة مكشوفة وواهية.

وقال على «تويتر»: «جاء اتفاق الرياض (بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي) بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي. وباتت محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد».

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