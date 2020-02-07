رئيس الوزراء السوداني: حريصون على تعزيز العلاقات مع ألمانيا

الخرطوم (الاتحاد) أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة، مشيداً بموقف ألمانيا الداعم لحكومة الفترة الانتقالية. جاء ذلك لدى لقائه أمس، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني د.جيراد مولر. وأكد حمدوك التزام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمرين للاستثمار في السودان.

من جانبه، أكد مولر حرص ألمانيا على تعزيز الشراكة والتعاون مع السودان، وحيا سيادته الشعب السوداني الذي قاد وأحدث التغيير بالبلاد، مؤكداً دعم ألمانيا ومساندتها لحكومة الفترة الانتقالية.

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