بكين تندد بطلب بريطانيا من مواطنيها مغادرة الصين خوفا من كورونا

ندد السفير الصيني في لندن، اليوم الخميس، بطلب بريطانيا من مواطنيها مغادرة الأراضي الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال لو شياومينغ، في مؤتمر صحافي في العاصمة البريطانية، إن لندن «ردت بشكل مبالغ فيه»، مقللا من خطورة الوباء.

وأضاف «آمل أن تتبنى الحكومة البريطانية وجهة نظر موضوعية ومدروسة حيال ما يحصل في الصين. لقد أبلغناها أن رد فعل مبالغ فيه ليس مفيداً. نعتقد أن لا داعي لهذا الهلع».

كانت الخارجية البريطانية أوصت مواطنيها، الثلاثاء، بمغادرة الصين «إذا استطاعوا» بهدف الحد من خطر التعرض لفيروس كورونا الذي ظهر في ديسمبر في وسط الصين.

وأضاف السفير الصيني «علينا أن نتبادل الدعم بدل إضعاف جهود الطرف الآخر»، مؤكدا أنه «يمكن السيطرة على الوباء وتجنبه وهو قابل للشفاء».

وذكر أن بريطانيا التزمت اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، طالبا منها الاستمرار في ذلك.

وسجلت إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، قال السفير الصيني إن «أكثر من 19 مليون شخص أصيبوا هذا الموسم بالإنفلونزا في الولايات المتحدة وقضى جراءها عشرة آلاف شخص».

وأضاف «هذا أكثر خطورة من انتشار فيروس كورونا».