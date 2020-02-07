كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. الجيش يستعيد السيطرة على مواقع هامة من "الحوثيين" بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الخميس، مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

هذا وتمكنت القوات اليمنية من تحرير جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة له في جبهة المحزمات غرب الجوف، من سيطرة الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه جبال الواغرة، حسب ما ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر".

وقال الجيش اليمني في بيان: إن "المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات تابعة لهم"، لافتاً إلى أن "تدمير مقاتلات التحالف بعدد من الغارات، عربات للحوثيين، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات".