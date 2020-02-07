تعرضت تلميذة قاصر بمدينة بني ملال للاختفاء، بشكل مفاجئ، حيث لم تعد إلى منزل أسرتها، بعدما غادرته متوجهة إلى ثانوية الزرقطوني التأهيلية، حيث تدرس.

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كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء تلميذة في ظروف غامضة.. وعائلتها: عمرها 17 سنة مشات تقرا ومرجعاتش- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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