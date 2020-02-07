أستاذ ببني ملال يحكي تفاصيل الاعتداء عليه داخل المدرسة بقنينة زجاجية – فيديو

تعرض أستاذ بالمدرسة المستقلة أولاد أمبارك، ضواحي بني ملال، يوم الاثنين الأخير، لاعتداء، وصف بالخطير، من طرف شابة، في العشرينات من عمرها، بواسطة “قنينة زجاجية”.

وقال الأستاذ، أحمد بروغ، لـ”اليوم24″ إن شابة، في العشرينات من عمرها، أقدمت حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر على مهاجمة أحد تلاميذ المدرسة، ما استدعى تدخله لاستفسارها، وإخراجها من داخل المدرسة.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تعرض، بشكل مفاجئ، لاعتداء بواسطة قنينة زجاجية، من طرف الشابة المعنية بالأمر، ما تسبب له في جرح غائر على مستوى يديه، نُقل على إثره، على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي ببني ملال، قصد العلاج.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بأولاد مبارك تحقيقا حول الحادث، ولايزال البحث جاريا عن المشتبه فيها من أجل معرفة ظروف، وملابسات الحادث، وتقديمها إلى العدالة.