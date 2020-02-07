مفاجأة بعد إقصاء الريال.. بلباو “يزيح” برشلونة من مسابقة كأس الملك

تواصلت مفاجآت كأس ملك إسبانيا بخروج برشلونة من المسابقة عقب خسارته، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، على يد بلباو لحساب مباريات ربع نهائي الكأس الإسبانية.

وحقق بلباو تأهلا مهما بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع بفضل هدف مهاجمه ويليامز، حينما كانت الدقائق الأصلية للمباراة تسير على إيقاع التعادل السلبي.

وتجرع برشلونة مرارة الكأس ذاتها التي تذوقها ريال مدريد، الذي خسر بدوره اليوم على يد فريق ريال صوصييداد، لتتواصل مفاجآت كأس الملك للجارة الشمالية للمغرب.

وتأهلت لمحطة النصف فرق ميرانديس، غرناطة، صوصييداد وبلباو.