مفاجأة.. ريال صوصييداد “يخرج” الريال من كأس الملك برباعية

خلق فريق ريال صوصييداد الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل حينما أخرج فريق ريال مدريد من مسابقة كأس الملك، عقب التغلب عليه مساء اليوم، الخميس، بأربعة أهداف لثلاثة برسم ربع النهائي.
وافتتح اللاعب أوديكارد حصة التهديف للزوار في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله إسحاق الهدف الثاني في الدقيقة 54، ليوقع بعدها نفس اللاعب هدفه الثاني والثالث لفريقه، ليختم بعدها اللاعب ميكيل ميرينو مهرجان الأهداف لفريقه بتوقيع الهدف الرابع في الدقيقة 69.
وحاول الريال العودة في النتيجة من خلال تقليص الفارق، وهو ما تأتى له في الدقيقة 59 عندما كان منهزما بثلاثية نظيفة، بواسطة الظهير الأيسر مارسيلو، قبل أن ينجح رودريغو في توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 78، وناتشو في توقيع الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، وهو ما حكم على الفريق الملكي بمغادرة مسابقة الكأس صاغرا من الباب الضيق.
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