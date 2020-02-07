شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدين استمرار العنف في إفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء بعض التأخير في تنفيذ الاتفاق مديناً استمرار العنف في البلاد.
وأشار الأمين العام في رسالته بهذه المناسبة، إلى إحراز تقدّم منذ توقيع الاتفاق، الذي أسهم في الحدّ من العنف، واعتُبر بدايةً لتسريح الجنود ونزع السلاح، وإعادة الإدماج وإعادة نشر قوات الدفاع والأمن، واعتماد مشاريع قوانين منصوص عليها في الاتفاق، داعياً جميع الموقعين إلى احترام التزاماتهم، وإشراك مكونات الشعب كافة في عملية السلام.
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