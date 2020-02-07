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بلباو يُنهي رحلة برشلونة في كأس الملك بهدف قاتل

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2020-02-06 | 22:51

بلباو يُنهي رحلة برشلونة في كأس الملك بهدف قاتل

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توالت مفاجآت كأس ملك إسبانيا، بعد خروج من الدور ربع النهائي، بتوديع أيضًا للبطولة الإسبانية.
وتعرض برشلونة لهزيمة من أتليتك بيلباو بهدف دون رد على ملعب "سان ماميس" في توقيت قاتل.

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، واستمر التعادل حتى الشوط الثاني، لحين احتسب الحكم أربعة دقائق وقتا بدلاً من الضائع.


ثم سجل إينياكي ويليامز هدف الفوز لبيلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وانتهت المباراة بفوز بيلباو بهدف دون رد، ليحسم تأهله للدور نصف النهائي ويلاقي ريال سوسيداد.

وكان ريال سوسيداد أقصى ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة (4-3) على ملعب "سانتياجو برنابيو".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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