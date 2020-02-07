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2020-02-06 | 22:51
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الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، واستمر التعادل حتى الشوط الثاني، لحين احتسب الحكم أربعة دقائق وقتا بدلاً من الضائع.
ثم سجل إينياكي ويليامز هدف الفوز لبيلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وانتهت المباراة بفوز بيلباو بهدف دون رد، ليحسم تأهله للدور نصف النهائي ويلاقي ريال سوسيداد.
وكان ريال سوسيداد أقصى ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة (4-3) على ملعب "سانتياجو برنابيو".
كانت هذه تفاصيل خبر بلباو يُنهي رحلة برشلونة في كأس الملك بهدف قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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