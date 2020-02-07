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إصابة شخص إثر انفجار سيارة في العاصمة دمشق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية، إن شخصا أصيب إثر انفجار سيارة مفخخة في العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن سيارة مفخخة انفجرت في شارع خالد أبن الوليد وخلفت مصابا واحدا.

وشهدت دمشق أمس هجوما الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع غرب العاصمة دمشق.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الأهداف التي تم إسقاطها إسرائيلية، لافتة إلى أن القصف تم من فوق منطقة هضبة الجولان.

وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع". 

ولفتت إلى أن "المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".

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