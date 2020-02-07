عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان يسترد عقارات بقيمة 20 مليون دولار من أسرة البشير

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، الخميس، قرارا باسترداد 28 عقاراً تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار، تعود ملكيتها لأسرة الرئيس المعزول عمر البشير.



وشملت حزمة قرارات لجنة إزالة التمكين السودانية، حل منظمة معارف للسلام والتنمية، ومجمع النور الإسلامي، ومجالس إدارات بنوك وإعفاء مديرين بها.

وقال الناطق الرسمي باسم إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، إنه تم استرداد 12 سيارة تابعة لمنظمة معارف للسلام والتنمية الإخوانية، ونقل ملكيتها لوزارة المالية السودانية.

وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارا بحل مجالس إدارات 8 من الشركات والمؤسسات و12 بنكاً على رأسها بنك السودان المركزي.

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وقررت أيضاً إعفاء مديري ثمانية بنوك ومؤسسات أخرى، بحسب الناطق الرسمي باسم إزالة التمكين.

ونبه إلى أن اللجنة ستعين مفوضا للمراجعة المالية لأجهزة الإعلام والصحف السودانية المحجوز عليها بقانون تفكيك النظام، لتعاود الصدور خلال الأسبوع المقبل.

وكانت اللجنة قررت تشكيل لجان فرعية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد في عدد من الولايات السودانية.

وأقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، قانونا جديدا يهدف إلى تفكيك نظام الإخوان وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة، الذي استمر لـ30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وأجاز المجلسان هذا القانون بحكم أنهما يتوليان -بنص الوثيقة الدستورية- مهمة تشريع القوانين إلى حين تشكيل البرلمان، وهو المستوى المكمل لهياكل السلطة الانتقالية في السودان، والذي لم يشكل حتى الآن بسبب اتفاق مع الحركات المتمردة يقضي بتأجيله لحين تحقيق السلام في البلاد.

وقضى القانون الذي جاء تحت مسمى "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وإزالة التمكين"، بحل حزب "المؤتمر الوطني"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة العامة، مع حل الواجهات النقابية والمهنية التابعة له.