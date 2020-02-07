كوشنر:هناك مسؤولية تقع على عاتق عباس في أعمال العنف الأخيرة في اسرائيل

اعتبر مستشار الرئيس الاميركي ​جاريد كوشنر​ أن هناك مسؤوليةً تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ في أعمال ​العنف​ الأخيرة في ​إسرائيل​. وأكد كوشنر لمراسلين اثر لقاء مع ​مجلس الامن الدولي​، إن عباس "دعا الى الرد عبر ايام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة". إضغط للمزيد

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