شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تواجه الوزير بـ26 طلب إحاطة بسبب سوء خدمات الصرف ومياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعاتها المقبلة، عدد من الملفات الشائكة والمتعلقة بمشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، كما تفتح اللجنة موضوع المحطات المتهالكة، ومطالبات النواب بجدول زمنى للانتهاء من التطوير والإحلال والتجديد، وسرعة تحسين مستوى الخدمة المقدمة في واحد من أبرز القطاعات الخدمية

1. عدم إقامة محطة صرف صحي لقرية سنديون، مركز قليوب، القليوبية.

2. سوء حالة مياه الشرب بباسوس ــ القليوبية.

3. ضعف المياه بمركز القناطر الخيرية.

4. عدم دفع المبالغ المستحقة بشأن الرصف وإعادة الشيء لأصله.

5. رفع أغطية الصرف الصحي بطريق جانبية الباسوسية بمنطقة عزبة الشيمي بقرية أبو الغيط ــ القليوبية.

6. عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الوحدة المحلية بسنديين ــ القليوبية.

7. عدم إدراج بعض القرى بمركز طـوخ، القليوبية بخطة الصرف الصحي، وعدم تشغيل خدمة الصرف الصحي للقرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بها.

8. عدم الانتهاء من تسليم مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بكفر العرب وأبو زهرة بمحافظة القليوبية.

9. تقاعس شركة مختار إبراهيم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة القليوبية.

10. عدم البدء في توصيل مشروع الصرف الصحي لقرية الفاروقية التابع لمركز ومدينة بنها ــ القليوبية.

11. الموافقة على تنفيذ خط انحدار بطول 1400م بقطر 500 مم مواسير بلاستيك من منطقة الساحل وحتى مدخل محطة الرفع بقرية بطا التابع لمركز ومدينة بنها – القليوبية.

12. عدم الانتهاء من تشطيب غربة المحولات بمحطة الصرف الصحي بقرية شبلنجــة – مع توفير الأجهزة الكهروميكانيكية والطلمبات للبدء في تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة – القليوبية.

13. إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية شبلنجة وكفر أبو زهرة والتي بلغت نسبة الأعمال بها 85%، وكذلك نهو الأعمال بقرية نقباس ميت السباع 85% لارتباط المشروع بإنهاء محطة معالجة شبلنجة – القليوبية.

14. تباطؤ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمركز الخانكة ــ القليوبية.

15. إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة طور سيناء.

Advertisements

16. وجود الثغرات والمغالطات لمسابقة التعيينات بشركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء.

17. عدم اعتماد الأحوزة العمرانية ببعض المدن بمحافظة الوادي الجديد.

18. عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية عدن ــ بالوادي الجديد.

19. عدم الانتهاء من أعمال شبكة الصرف الصحي بمدينتي الضبعة والحمام ــ مطـــروح.

20. عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بعمل عقود مؤقتة للمحصلين بالشركة.

21. عدم وجود محطة صرف صحي بمدينة السلوم، مطروح.

22. عدم البدء في تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينتي حلايب وشلاتين – البحر الأحمر.

23. عدم البدء بمشروع الصرف الصحي الضبعية التابع لمحافظة الأقصر.

24. عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المطاعنة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

25. عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة أسوان رغم اعتمادها بموازنة 2018/2019.

26. عدم توصيل خدمة الصرف الصحي بمنطقة خور إسنا بلانة بمبرر عدم موافقة وزارة الري لمرور الخط من أعلى كوبري ترعة النقرة والطويسة محافظة أسوان.

27. استكمال نظر مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد العقاد، و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.