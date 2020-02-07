شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرة تفوق لطلاب الإعدادية وكيفية مواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إطلاق مبادرة تحت عنوان "تفوق" بهدف تقديم مجموعات دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب وتوجيهات أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من البسطاء ومحدودي الدخل، ومساندة الأسر في مواجهة مشكلة تكاليف الدروس الخصوصية والتي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأسر المصرية والحرص على مستقبل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

وأكد محمد نشأت أمين الحزب بالمركز أن المبادرة سوف تنطلق يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، تحت إشراف أمانة التعليم والبحث العلمي بالمركز، وسوف يقوم خلالها نخبة من معلمي مركز سمالوط فى جميع المواد بالشرح المجاني للطلاب، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة، بمقر قاعة الزراعيين بالمركز وسوف تستمر حتى نهاية العام الدراسي.

Advertisements

كما نظم الحزب، تدريبيا عمليا للتلاميذ في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال أدم، أمين الحزب بالمحافظة، وأكدت أمينة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد عن مركز الخارجة، مايسة مغربي، تنفيذ تدريب عملي لأول مرة على أرض المحافظة، تحت عنوان "التكنولوجيا بشكل مختلف، وكيفية عمل هولوجرام بخامات بسيطة" وذلك بمدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل بالخارجة.

وقالت أمينة العلاقات العامة بالحزب عن مركز الخارجة، إن أكثر من ٣٠ طالب من مدارس مختلفة (إعدادي - ابتدائي) شاركوا في التدريب للاستفادة من التجارب العملية والتعرف على أحدث أنواع العلوم والتكنولوجيا لإعداد جيل من الطلاب مثقف وواعي ولديه الكثير من المعرفة.

وأضافت، آنه تم تدريب الطلاب المشاركين على كيفية عمل مدونة تعليمية فى حب مصر وحصل كل طالب على شهادة تقدير من إدارة المدرسة.