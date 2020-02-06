حجز طن من المخدرات وقوارب مطاطية بمنزل مشتبه به في طنجة.. الشرطة تعتقل زوجته

قادت الشرطة القضائية في مدينة طنجة، مساء يوم الخميس، عملية مداهمة واسعة أفضت إلى اقتتحام منزل أحد المشتبهين به والمعروف في المنطقة بلقب “الغماري” وحجزت الشرطة حوالي طن من مخدر “الحشيش” إضافة إلى 3 زوارق مطاطية تُعد غالبًا لعمليات الهجرة السرية.

وقال مصدر أمني لـ”اليوم24″ إنّ عملية المداهمة جرت بعد ورد معطيات عن أنشطة اجرامية وشبهات تتعلق ببيع المخدرات في حي “الواطية” بوحمة الشوط بمدينة طنجة، وأكد المصدر ذاته أنّ عملية المداهمة أفضت أيضًا لحجز دراجتين مائيتين “جات سكي”.

وعلم “اليوم24” أنّ الشرطة القضائية لم تتمكن من اعتقال المشتبه به إذ لم يكن وقت المداهمة داخل منزله، واحتفظت الشرطة القضائية بزوجته لاستكمال البحث القضائي، فيما مازال البحث متواصلا عن صاحب المنزل.