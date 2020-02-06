الصين.. وفاة مكتشف “كورونا” بعد إصابته بالفيروس

توفي اليوم الخميس “لي وين ليانغ” الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس “كورونا” الجديد، وذلك نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة “ووهان” الصينية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الطبيب، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، قد نقل إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

وسبق أن استجوبت السلطات الصينية الطبيب “ليانغ”، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس “كورونا”.

وتوفي نحو 560 شخص ا في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين.