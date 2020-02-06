من حبيبته جورجينا.. مفاجأة لرونالدو في عيد ميلاده – فيديو

فاجأت جورجينا رودريغيز، حبيبها اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإهدائه سيارة فخمة، بمناسبة عيد ميلاده، أمس الأربعاء.

“وشاركت جورجينا” على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فيديو تظهر فيه بمعية رونالدو وابنه الأكبر، وهم يغادرون مطعما، قبل أن يتفاجأ نجم يوفنتوس الإيطالي، بأصدقائه مجتمعين يغنون “عيد ميلاد سعيد”، وأمامهم السيارة الهدية، وهي من نوع ميرسديس.

ودونت جورجينا في تعليقها على الفيديو: “عيد ميلاد سعيد، وأجمل الأمنيات القلبية لرجل حياتي الأول”.

وتجمع جورجينا، ورونالدو علاقة حب مميزة، أنجبا خلالها طفلة، وتوأمين ذكرين، في حين أن الابن الأكبر لـ “الدون” أنجبه مع سيدة أخرى هويتها غير معروفة لوسائل الإعلام.