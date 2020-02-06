الغلوسي: وجب وضع استراتيجية لاسترجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في التنمية – فيديو

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن الفساد، والرشوة جعلا المغرب يحتل مراكز متأخرة بالمقارنة مع دول عربية، وغيرها، حسب مجموعة من التقارير.
وأوضح الغلوسي في حواره مع “اليوم 24” أنه وجب القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية ضد المفسدين لا ترقا إلى مستوى تطلعات المواطنين.
وسجل الغلوسي، بشكل إيجابي، بعض الإجراءات المتخذة في حق المفسدين، وناهبي المال العام، مؤكدا أن بعضا منها كان إيجابا، ويشكل نقطة ضوء.
وأكد المتحدث ذاته أنه لا بد أن يكون القضاء صارما مع قضايا الفساد المالي، لاسترجاع الأموال المنهوبة، والمبددة من طرف المفسدين.
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