هل سيتنازل السيتي عن خدمات محرز مقابل التعاقد مع ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توترت الأجواء وتسارعت الأحداث في نادي برشلونة بعد القضية التي ظهرت أمام الجمهور، بين نجم الفريق وأسطورته ليونيل ميسي، والمدير الرياضي للفريق إيريك أبيدال، إلى درجة أن الحديث بدأ يدور حول إمكانية رحيل الأرجنتيني عن الفريق، نهاية الموسم الجاري.

ويُعد نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي، الأقرب لضم "البرغوث" في حال قرر ميسي مغادرة نادي "البلاوغرانا"، وفقُا لتقارير إعلامية بريطانية، حتى أن التقارير أشارت إلى أن إدارة "السيتزن" بدأت في إجراء اتصالات مبدئية مع محيط اللاعب.

ويؤكد موقع "ذا أتليتيك"، أن كل شيء بات معتمدًا على قرار ميسي وما إذا كان مستعدًا حقًا لاتخاذ قرار المغادرة قبل الدخول في أي شيء رسمي مع إدارة برشلونة، مضيفًا أن إدارة مانشستر سيتي مستعدة لتغيير خطة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل حسم هذه الصفقة المدوّية.

وكان الموقع ذاته قد أكد في وقت سابق، أن المدير الفني للفريق وبالاتفاق مع إدارة بطل "البريميرليغ"، قررت التعاقد مع 5 لاعبين جدد الصيف المقبل، من أجل تجاوز خيبة الموسم الجاري، لكن كل شيء من المنتظر أن يتغير في حال أعطى ميسي الضوء الأخضر لإدارة "السيتي" من أجل بدء عملية التفاوض.

وفي حال تحقيق هذه الصفقة، من غير المستبعد أن يكون النجم الجزائري رياض محرز الضحية الأبرز لهذه الخطة، وهذا بحكم أنه مع ميسي يلعبان في المكان نفسه تقريبًا، وهذا يضاف إلى وجود الثنائي البرتغالي بيرناندو سيلفا والإنجليزي رحيم ستيرلينغ ضمن صفوف الفريق.