شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يواصل تقدمه في نهم والجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأشار وفق تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجيش (26 سبتمبر) أن الوحدات العسكرية حققت تقدماً في جبهات نهم محافظة صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تزج بعناصرها إلى محارق الموت والهلاك، مؤكداً أن قواته تمكنت من إسقاط عدد من الطيران الاستطلاعي والمتفجر للمليشيا الحوثية في جبهتي نهم والمتون بالجوف.
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