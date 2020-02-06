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الجيش اليمني يواصل تقدمه في نهم والجوف

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن الجيش يواصل تقدمه ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في أكثر من جبهة قتال.

وأشار وفق تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجيش (26 سبتمبر) أن الوحدات العسكرية حققت تقدماً في جبهات نهم محافظة صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تزج بعناصرها إلى محارق الموت والهلاك، مؤكداً أن قواته تمكنت من إسقاط عدد من الطيران الاستطلاعي والمتفجر للمليشيا الحوثية في جبهتي نهم والمتون بالجوف.

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