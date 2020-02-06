شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة الفضاء كريستينا تحقق رقمًا قياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك، اليوم إلى الأرض بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية، إذ أنهت الرائدة التي قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء في 2019، مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بعدما أمضت كوك 328 يومًا في المحطة المدارية الدولية.

وقالت ناسا في بيان، إن مهمة كوك كسر الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجي ويتسون من (ناسا)، كما حققت كوك أيضًا إنجازًا بارزًا للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبيًا مع زميلتها في ناسا جيسيكا ماير في أكتوبر الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معًا في نفس الوقت في مهمة خارج المحطة.

وأوضحت ناسا أن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالًا 227 مهمة سير فضائي للصيانة، بمشاركة رائدات في نحو 24 منها.