الداخلية تصدر بيانا بشأن احداث النجف وكربلاء

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن احداث محافظتي النجف وكربلاء.
واضافت ان "القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أية جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات"، داعية "المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة".
وطالبت الوزارة "بتوخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يساهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل".
يذكر ان محافظتي النجف وكربلاء شهدتا امس واليوم، مصادمات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق ادت الى سقوط شهداء وجرحى.
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