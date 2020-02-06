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الداخلية تصدر بيانا بشأن احداث النجف وكربلاء

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اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن احداث محافظتي النجف وكربلاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم امس واليوم وقد حصلت احداث مؤسفة سقط خلالها عددا من الضحايا"، مبينة ان "التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم".

واضافت ان "القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أية جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات"، داعية "المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة".

وطالبت الوزارة "بتوخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يساهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل".

يذكر ان محافظتي النجف وكربلاء شهدتا امس واليوم، مصادمات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق ادت الى سقوط شهداء وجرحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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