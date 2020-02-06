مرجع ديني يدعو ائمة الجمعة الى اعلان الحداد العام غدا

دعا المرجع الديني جواد الخالصي، الخميس، ائمة الجمعة الى اعلان الحداد العام غدا.

وقال الخالصي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "ندعو أئمة الجمعة في العراق والعالم الاسلامي وجماهير الأمة الى اعلان الحداد العام يوم غدا في خطبهم، و تأبين شهداء شعبنا".

واضاف "يجب الدعوة لنصرة المطالب في الحرية والاستقلال وانقاذ العراق من سارقيه وخاطفيه الذين نصبهم الاحتلال الأمريكي".