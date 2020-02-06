سوسيداد يفجر مفاجأة ويقصي ريال مدريد من كأس الملك

ويبدو أن بطولة كوبا ديل ري ستظل هي عقدة زين الدين زيدان، مدرب الريال، فهذه هي المرة الرابعة التي يعجز فيها عن التتويج باللقب، ليظل الوصول لربع النهائي هو أفضل نتيجة حققها المدرب الفرنسي في فترتيه بمدريد. ريال مدريد خرج في 2017 بقرار إداري من فياريال لمشاركة تشيرشيف الشهيرة، ثم خرج من ربع النهائي أيضًا على يد سيلتا فيجو بينما المرة الأخيرة كانت على يد ليجانيس

ولم يظهر ريال مدريد بالشكل المتوقع في شوط المباراة الأول، فبادله سوسيداد السيطرة على أرض الملعب بل كانت الخطورة أكثر للضيوف، حتى تمكن أوديجارد من التقدم في الدقيقة 22 بعد خطأ فادح من الحارس أريولا.

هدف أوديجارد هو الأول في ملعب سانتياجو برنابيو، لكن المفارقة الطريفة أنه في صفوف فريقه الأصلي، بينما هذا هو الهدف الرابع من أصل 15 هدفًا سكنوا شباك الملكي هذا الموسم يأتي عبر لاعبين سابقين للريال.



توسم الجميع خيرًا في عودة ريال مدريد في الشوط الثاني، لكن على العكس استمر الأداء السلبي لكتيبة زيدان وهو ما تُرجم في هدفين متتاليين لألكسندر إسحاق في الدقيقتين 54 و56 صعّب بهما مهمة الميرينجي كثيرًا.

مارسيلو أعاد الأمل نوعًا ما لأصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 59، ولكن بخطأ آخر من أريولا أنهى سوسيداد المباراة بهدف رابع في الدقيقة 65 عبر مايكل ميرينو.

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فينسيوس جونيور وضع هدف إحياء المباراة لريال مدريد في الدقيقة 78، ولكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل، ليعود بعدها رودريجو ويضع هدفًا لم تلغيه التقنية هذه المرة أشعل مجريات المباراة.

مساعي الريال للعودة لم تُكلل بالنجاح رغم إحراز ناتشو هدفًا ثالثًا في الدقيقة 93، ليخرج الميرينجي من ربع النهائي على يد سوسيداد الذي انتصر في آخر مباراتين بالكأس على الملكي برباعية أيضًا في ظاهرة غريبة.

يذكر أن غرناطة وميراندس قد حسما تأهلمها إلى الدور نصف النهائي، بينما سيلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو خلال دقائق قليلة لتحديد من يرافقهما مع سوسيداد .