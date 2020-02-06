اعتقال عصابة بينهم امرأة اختطفوا شخصا بجانب الرصافة ببغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم اعتقال عصابة بينهم امرأة اختطفوا شخصا في جانب الرصافة ببغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "قوة امنية من مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين بينهم امرأة لقيامهم بخطف شخص ضمن جانب الرصافة".
واضاف انه "خلال القبض عليهم اعترفوا صراحة بقيامهم بخطف الشخص من خلال ملاحقته بعجلتين وكانوا ملثمين، حيث اطلقوا على عجلة المجني عليه النار، ما ادى الى اصطدام العجلة باحد اسيجة الدور السكنية"، مشيرا الى ان "ذلك مكن العصابة من خطفه ومساومة ذويه مقابل مبلغ من المال".
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