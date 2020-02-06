بيدرسون: يجب تقويض نفوذ الجماعات الإرهابية بسوريا

قال جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، الخميس، إنه يجب أن يتم تقويض نفوذ الجماعات الإرهابية في سوريا.

ودعا بيدرسون في كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، المجتمع الدولي للتعاون بشأن وقف أعمال العنف في محافظة إدلب.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا في الجلسة التي دعت لها دول أوروبية أن هناك حاجة ملحة لإدخال مساعدات للمدنيين في إدلب.

وشدد بيدرسون على أن المسار السلمي هو المسار الوحيد لحل النزاع، خاصة وأن الحل العسكري لن يفضي لأي نتيجة وسيزيد حمام الدم.

وأوضح أنه ليس لديه حل سحري للوضع في إدلب، ولكن بالمحاولات الجادة والتعاون الدولي يمكن إيجاد حل للوضع.

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وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد يوم من تأكيد دمشق، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرّ على الكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا، لحماية الإرهابيين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن "تصريحات أردوغان بشأن اتفاق أضنة تؤكد مجدداً عدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي".





كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الذي يشهده شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية.

وأكد أن التصعيد الأخير في الشمال السوري يُنذر باحتمال تدهور الأوضاع الميدانية بصورة أكبر.

ودعا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.

كما حذر من تداعيات خطيرة قد تترتب على الوضع الإنساني لأكثر من 3 ملايين مواطن سوري في إدلب، نصفهم من النازحين.