نيوزويك: اختطاف متعاقد أمريكي شرقي أفغانستان

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، إن مواطنا أمريكيا اختطف في إقليم خوست في شرق أفغانستان.

ونقلت "نيوزويك" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن متعاقدا أمريكيا يبلغ من العمر 57 عاما اختطف الأسبوع الماضي في خوست.

وأضافت أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن شبكة حقاني، وهي جماعة على صلة بحركة طالبان، دبرت الخطف، فيما نفت مصادر مقربة من شبكة حقاني خطف الأمريكي عندما اتصلت بها رويترز.

وقال زعيم من طالبان، طلب عدم نشر اسمه، إن الحركة خطفت الأمريكي في خوست لكنه لم يورد تفاصيل أخرى.

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وقال: "حسنا، بالنسبة لنا الإنجاز المهم هو أن الأمريكي بحوزتنا. سنقدم معلومات أخرى للإعلام في وقت لاحق".

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أنهم على علم بالتقارير الإعلامية عن الخطف ولكنهم ليسوا على علم بالواقعة ويسألون قادتهم، فيما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.

وقال دبلوماسي غربي بارز في كابول، إنهم قلقون من أن تكون جماعات منشقة عن طالبان وراء الخطف مما يلقي الضوء على مخاوف من افتقار الجماعة لوحدة الصف، ولم ينف أو يؤكد نبأ الخطف.

وتأتي عملية الاختطاف وسط محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان تهدف إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات فجأة بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم شنته الحركة في سبتمبر/أيلول الماضي.

واستؤنفت المحادثات بعد ذلك، لكنها واجهت انتكاسات بسبب عدة هجمات منها تفجير انتحاري في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقاعدة أمريكية خارج كابول قتل فيه مدنيان.