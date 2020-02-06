سوسيته جنرال: لوقف استغلال كتاب موجه من احد عملائنا فهو لا يخالف القوانين والانظمة

اشار ​بنك سوسيتيه جنرال​ في بيان له الى انه "يتم التداول على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورة عن كتاب موجه من أحد عملاء المصرف يطلب فيه سحب حسابه المودع لدينا بكامله ولم يتطرق الى أي سحب نقدي"، معتبرا ان "كشف هذا المستند هو عملية خرق فاضح للسرية المصرفية وإن ادارة المصرف تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر التسريب لاتخاذ الإجراءات المسلكية والقانونية بحق من قام بهذا العمل".

واكد البنك أن "من حق العميل أن يطلب من مصرفه اقفال حسابه بحيث يتوجب على المصرف إصدار شك مصرفي برصيد الحساب، الأمر الذي يتناسب مع الإجراءات الاستثنائية المطبقة حاليا في هذه الظروف، وبناء عليه، تتمنى ادارة المصرف من وسائل الإعلام وقف استغلال هذا الأمر الذي لا يخالف القوانين والأنظمة المصرفية والعلاقة التعاقدية بين المصرف وعملائه".

وكان تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة مسربة تتضمن تفويضا موقعا من المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ للسيد وليد ناصر يطلب فيه إليه سحب مبلغا من حساب اللواء ابراهيم في المصرف المذكور والبالغ 66341 دولارا اميركي فقط لا غير. فاقتضى التوضيح من المصرف ان المبلغ لم يكن نقدا".