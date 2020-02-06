أبي رميا: الفلتان الأخلاقي يضر بعفوية الثورة وقدسيتها

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا رفضه لشعار "كلن يعني كلن"، معتبرا أن "اي انسان لديه ضمير لا يمكن ان يعارض المطالب المحقة للثورة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية".
وفي حديث تلفزيوني، رأى أبي رميا أن "ضمن مسار الثورة حصل فلتان اخلاقي وهذا الامر يضر بعفوية الثورة وقدسيتها"، مشيرا الى أن "صيغة لبنان القائمة على الديمقراطية التوافقيه تقتل الديمقراطية المبنية في الاساس على مبدأ المعارضة والموالاة".
ولفت الى ان "التيار الوطني الحر ورث نظاما ضعيفا ولبنان اليوم بحاجة الى اعادة صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على قيم المواطنة والدولة المدنية".
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