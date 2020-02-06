أبي رميا: الفلتان الأخلاقي يضر بعفوية الثورة وقدسيتها

اكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​ رفضه لشعار "كلن يعني كلن"، معتبرا أن "اي انسان لديه ضمير لا يمكن ان يعارض المطالب المحقة للثورة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية".

وفي حديث تلفزيوني، رأى أبي رميا أن "ضمن مسار ​الثورة​ حصل فلتان اخلاقي وهذا الامر يضر بعفوية الثورة وقدسيتها"، مشيرا الى أن "صيغة لبنان القائمة على الديمقراطية التوافقيه تقتل الديمقراطية المبنية في الاساس على مبدأ المعارضة والموالاة".

ولفت الى ان "​التيار الوطني الحر​ ورث نظاما ضعيفا ولبنان اليوم بحاجة الى اعادة صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على قيم المواطنة و​الدولة المدنية​".