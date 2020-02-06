بيدرسون: المسار السلمي هو المسار الوحيد لحل النزاع في إدلب

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى ​سوريا​ غير ​بيدرسون​ أن "ليس لدي حل سحري للوضع في إدلب ولكن بالمحاولات الجادة والتعاون الدولي يمكن إيجاد حل"، مشيرا الى أن "المسار السلمي هو المسار الوحيد لحل النزاع في إدلب".

ودعا بيدرسون "كل الأطراف الدولية للتعاون بشأن الوضع في إدلب لوضع حد للأعمال العدائية"، مؤكدا انه "يجب الحد من نفوذ ​الجماعات الإرهابية​ في إدلب، كما يتحتم وقف ​إطلاق النار​ والتأكد من وصول المساعدات للمدنيين".