قماطي: وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليست ضد أحد

أكد الوزير السابق ​محمود قماطي​ في حديث تلفزيوني أن "وثيقة التفاهم بين ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​ ليست ضد أحد وهي مشروع حوار لكل ال​لبنان​يين"، مشيرا الى أن "الصدق والوفاء في العلاقة بين الحزب والتيار هي التي انجحت العلاقة وجعلتها أكثر متانة".

وراى قماطي أنه "في موضوع ​مكافحة الفساد​ واستعادة ​الأموال المنهوبة​ لم ننجز ما كنا نتمناه رغم كل الجهود التي قمنا بها"، معتبرا أن "السبب الرئيسي في ازمة لبنان الاقتصادية هو الفساد والسرقة"، مشيرا الى ان "نسبة الفساد في لبنان بلغت المراتب العليا".

ولفت الى ان "هناك بعض التعديلات التي يجب أن توضع على هذه الوثيقة نتيجة التغيرات التي حصلت على مستوى لبنان".