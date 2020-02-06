نبيل الجسر: لا يمكننا تنفيذ أي مشروع من دون أن يكلفنا فيه مجلس الوزراء

أكد رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​ في حديث تلفزيوني أنه "لا يمكننا تنفيذ أي مشروع من دون أن يكلفنا فيه ​مجلس الوزراء​ ولا من دون الحصول على موافقته". إضغط للمزيد

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