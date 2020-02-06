لبنان يتأثر بمنخفض جوي شديدة البرودة بدءا من ظهر الجمعة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر ظهر يوم غد الجمعة بالمنخفض الجوّي "KARIM" والذي يحمل معه أمطار،عواصف رعدية،رياح قوية وكتل هوائية شديدة البرودة مما يؤدي الى تساقط ​الثلوج​ على مستويات منخفضة.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوّي "KARIM" وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية كما تشتدّ سرعة الرياح التي تصل ال ٨٥ كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ٤ أمتار، كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١١٠٠ متر.

السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٥ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ٧٠٠ متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية ، نحذر من تساقط ​اللوحات الاعلانية​ وسلوك ​الطرقات الجبلية​ بسبب تراكم الثلوج، تخف حدة ​الأمطار​ والثلوج خلال الليل كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٨٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الأحد: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارً من ارتفاع ٦٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.