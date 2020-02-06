وزارة الصحة الجزائرية: لم نسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة بفيروس "كورونا"

أوضحت ​وزارة الصحة​ والسكان وإصلاح ​المستشفيات​ الجزائرية، أن "المواطنين الجزائريين والموريتانيين والليبيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها المرض، تم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى فندق ومتابعة وضعيتهم الصحية من طرف فريق طبي متخصص، يؤكد انعداما تاما للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، يستفيدون من تدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما، باستثناء المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والطيارين الأربعة، الذين تم إعفاؤهم من هذه التدابير، نظرا لعدم التواصل بينهم وبين المرحلين خلال الطيران، خلافا لموظفي الطيران المرافق الذين يخضعون لنفس نظام المراقبة التنظيمية لمدة 14 يوما".

وذكر البيان أنه "وإلى غاية الـ 6 من فبراير، سجّلت 565 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في الصين، بالإضافة إلى إصابة 28.333".

كما أعلنت 27 دولة عن حالات مؤكدة بها، علما أنه قد تم تسجيل حالتي وفاة في كل من الفلبين وهونغ كونغ.