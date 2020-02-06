أ ف ب: خطف أميركي في شرق أفغانستان الأسبوع الماضي

نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مسؤول افغاني تأكيده حصول ​عملية خطف​ متعاقد أمني أميركي في شرق ​أفغانستان​، مشيرا الى أن "الجندي السابق في ​البحرية الأميركية​ كان يعمل في أفغانستان كمتعاقد عندما خطف الأسبوع الماضي في اقليم خوست الشرقي بالقرب من الحدود مع ​باكستان​".

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