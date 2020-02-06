مسؤول بالرئاسة التركية: على أوروبا أن توقف منظمة "بي كا كا" وأنشطتها

أعرب رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، فخر الدين ألطون، عن استنكاره "استضافة ​البرلمان الأوروبي​ قيادات منظمة "بي كا كا" (المدرجين على النشرة الحمراء للمطلوبين في ​تركيا​)، عبر تنظيم "المؤتمر الكردي" بنسخته الـ16، تحت اسم "​الاتحاد الأوروبي​، تركيا، ​الشرق الأوسط​ و​الأكراد​"، لافتًا إلى أنّ "​أوروبا​ منذ سنوات تغضّ الطرف عن أنشطة "بي كا كا".

وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "اليوم يواصلون التمادي عبر استضافة إرهابيّي "ي ب ك/ بي كا كا"، في البرلمان الأوروبي"، متسائلًا "كيف يمكن أن نتحدّث عن الأمن المشترك إذا لم توقف أوروبا هذه المنظمة الإرهابية وأنشطتها؟" وشدّد على أنّ "بي كا كا" تجنّد منذ فترة طويلة مسلّحين من أوروبا، وتجمع الأتاوات وتروّج لنفسها".

وأشار ألطون إلى أنّ "الأوروبيّين الّذين لا يفوتون ثانية واحدة في انتقاد تركيا على غير وجه حقّ حول حقوق ​الإنسان​، هادئون بشأن اتخاذ خطوات بحق الإرهابيين"، مبيّنًا أنّ "إرهابيّي "بي كا كا" يستخدمون أوروبا كمنطقة للتخطيط لهجمات ضد تركيا تحت عباءة ​حرية التعبير​"، داعيًا أوروبا إلى "التخلّي عن ازدواجية المعايير، وأن تبرهن أنّها تهتم حقًّا بالأمن الإقليمي المشترك".

وأكدت الرئاسة التركية أنها "ستواصل جهود منع تدفق اللاجئين من إدلب وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم".